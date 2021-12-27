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    Kayseri'de 13'üncü kattan düşen kadın yaşamını yitirdi

    Kocasinan ilçesinde, 14 katlı binanın 13'üncü katından düşen Nazife Rana Hayarali (21), hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 27.12.2021 - 02:16
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    Kayseri'de 13'üncü kattan düşen kadın yaşamını yitirdi

    Kayseri'de gece 23.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Seyrani Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarındaki 14 katlı binanın 13'üncü katında oturan Nazife Rana Hayarali (21) evlerinin balkonundan henüz bilinmeyen nedenle düştü.

    OLAY YERİNDE CAN VERDİ

    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, genç kadının öldüğünü belirledi.

    Kayseri de 13 üncü kattan düşen kadın yaşamını yitirdi #1

    OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

    Polis ekiplerinin incelemesinin ardından genç kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kayseri de 13 üncü kattan düşen kadın yaşamını yitirdi #2

    Kayseri de 13 üncü kattan düşen kadın yaşamını yitirdi #3

    Kayseri de 13 üncü kattan düşen kadın yaşamını yitirdi #4

     

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