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- Kayseri'de 13'üncü kattan düşen kadın yaşamını yitirdi
Kayseri'de 13'üncü kattan düşen kadın yaşamını yitirdi
Kocasinan ilçesinde, 14 katlı binanın 13'üncü katından düşen Nazife Rana Hayarali (21), hayatını kaybetti.
- DHA
- 27.12.2021 - 02:16
Kayseri'de gece 23.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Seyrani Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarındaki 14 katlı binanın 13'üncü katında oturan Nazife Rana Hayarali (21) evlerinin balkonundan henüz bilinmeyen nedenle düştü.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, genç kadının öldüğünü belirledi.
OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından genç kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.