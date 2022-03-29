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Kayseri’de 14 kişinin kuyuya atıldığını iddiası boş çıktı

Kayseri’de 14 kişinin kuyuya atıldığını iddiası boş çıktı

İki kuyuya 14 kişinin atıldığını iddia eden şahıs, ekipleri harekete geçirdi. “Sesleri siz duymuyor musunuz?” diyen şahıs, ekipleri de hayrete düşürdü.