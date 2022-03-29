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    Kayseri’de 14 kişinin kuyuya atıldığını iddiası boş çıktı

    İki kuyuya 14 kişinin atıldığını iddia eden şahıs, ekipleri harekete geçirdi. “Sesleri siz duymuyor musunuz?” diyen şahıs, ekipleri de hayrete düşürdü.
    • İHA
    • 29.03.2022 - 16:13
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 17:15
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    Kayseri’de 14 kişinin kuyuya atıldığını iddiası boş çıktı

    Orhan M. 112'yi arayarak, Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Ahi Evran Mahallesi 412. Sokak üzerinde bulunan kuyulara 14 kişinin atıldığını ihbar etti.

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Kısa süre içerisinde bölgeye giden ekipler, şahsı dinledikten sonra kuyularda inceleme yaptı.

    “NAMUSSUZUM, İÇERİNDEN SESLER GELİYOR”

    Kuyuların yanı yaklaşarak kulaklarını kapatan ve “Namussuzum burada var. İçerinden sesler geliyor, duymuyor musunuz?” diyerek ortalığı birbirine katan şahıs, ekipleri de hayrete düşürdü.

    İtfaiye ekipleri de kuyuya inerek, inceleme yaptı.

    Kayseri'de kuyulara 14 kişinin atıldığını iddia etti, ekipleri harekete geçirdi VİDEO

    KİMSE ÇIKMADI, ŞAHIS KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

    Yapılan incelemede kuyularda olumsuz bir duruma rastlanmadı.

    Orhan M. ifadesi alınması üzere karakola götürüldü.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri’de 14 kişinin kuyuya atıldığını iddiası boş çıktı #1

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