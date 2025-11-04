Abone ol: Google News

Kayseri'de 14 yaşındaki kız çocuğunu istismara 23 yıl 9 ay hapis cezası

Kayseri'de 14 yaşındaki kız çocuğunu istismar ederek fotoğraflarını çekmekten yargılanan sanık, toplam 23 yıl 9 ay 11 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Yayınlama Tarihi: 04.11.2025 22:20
Kayseri'de olay tarihinde 14 yaşında olan G.Ö.'yü istismar eden K.V., hakim karşısına çıktı.

Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada kendini savunan K.V., suçlamaları kabul etmedi.

23 YIL 9 AY HAPİS CEZASI

İddianamede şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede mağdur G.Ö.'nün yanı sıra birçok küçük çocuğun görüntüsünün tespit edildiği yer alırken sanığa çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 11 yıl 1 ay 11 gün, kişiyi hürriyetten mahrum bırakma suçundan 6 yıl 8 ay ve müstehcenlik suçlamasından da 5 yıl olmak üzere toplam 23 yıl 9 ay 11 gün hapis cezası verildi.

Mahkeme, 56 yaşındaki K.V.'nin tutukluluğunun devamına karar verdi.

