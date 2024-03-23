Kayseri'de 15 yaşındaki çocuk kurcaladığı tüfeğin ateş alması sonucu can verdi
DHA

Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Kopçu Mahallesi'nde 15 yaşındaki Nurullah Kaymaz'ın evde bulunan pompalı tüfeği kurcaladığı sırada silah ateş aldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kaymaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma başlatıldı

Kaymaz'ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)