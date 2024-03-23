Kayseri'de 15 yaşındaki çocuk kurcaladığı tüfeğin ateş alması sonucu can verdi

DHA
Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Kopçu Mahallesi'nde 15 yaşındaki Nurullah Kaymaz'ın evde bulunan pompalı tüfeği kurcaladığı sırada silah ateş aldı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kaymaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Soruşturma başlatıldı
Kaymaz'ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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