Kayseri'de 15 yaşındaki kıza istismarda bulunan sanığa 23 yıl hapis

Otomobil içerisinde eski kız arkadaşına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, 23 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de yaşayan Umut G. (22), 15 yaşındaki eski kız arkadaşı F.T. ile buluşarak, otomobiliyle Melikgazi ilçesinde bulunan mesire alanına gitti.

İddiaya göre Umut G., burada F.T.'ye cinsel istismarda bulundu.

TUTUKLANDI

F.T.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Umut G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Umut G. hakkında, 'cinsel istismar' ve 'hürriyeti yoksun kılma' suçlarından dava açıldı.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Umut G. hazır bulundu.

"SADECE DOLAŞTIK, SUÇSUZUM"

Suçsuz olduğunu öne süren Umut G., "Mağdur ile normal bir arkadaşlığımız vardı. Kız arkadaşım, F.T. ile görüşmememi istediği için mağdur ile arkadaşlığımızı sonlandırdım. 2 ay sonra benim hakkımda şikayetçi olmuş. Araç ile normal olarak dolaştık. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum." dedi.

23 YIL 9 AY HAPİS KARARI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Umut G.'yi 'cinsel istismar' suçundan 20 yıl, 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan 3 yıl 9 ay olmak üzere toplam 23 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.