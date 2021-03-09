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- Kayseri'de 15 yaşındaki sevgilisine istismarda bulundu, hapis cezası aldı
Kayseri'de 15 yaşındaki sevgilisine istismarda bulundu, hapis cezası aldı
Sevgilisine cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan D.D. (22), 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
- DHA
- 09.03.2021 - 16:42
- Güncelleme : 09.03.2021 - 16:55
Geçtiğimiz 20 Mart'ta Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde D.D.'nin, aynı mahallede oturan sevgilisi E.O.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.
E.O.'nun şikayeti üzerine gözaltına alınıp serbest bırakılan şüpheli D.D. hakkında, 'cinsel istismar' suçundan dava açıldı.
KARAR DAVASI GÖRÜLDÜ
Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan sanık D.D., bugün karar duruşmasında hazır bulundu. D.D. duruşmada, E.O.'nun rızası ile ilişkiye girdiklerini ileri sürerek, beraatini istedi.
16 YIL 8 AY HAPSE MAHKUM EDİLDİ
Mahkeme heyeti, sanık D.D.'ye, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası vererek tutuklanmasına hükmetti. D.D., polis tarafından tutuklanarak cezaevine götürüldü.