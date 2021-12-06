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Kayseri'de 16 yaşındaki genç kalp krizinden hayatını kaybetti

Kayseri'de 16 yaşındaki genç kalp krizinden hayatını kaybetti

Develi ilçesindeki genç çocuk, odasında hareketsiz bulunarak hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç adam kurtarılamadı.