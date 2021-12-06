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- Kayseri'de 16 yaşındaki genç kalp krizinden hayatını kaybetti
Kayseri'de 16 yaşındaki genç kalp krizinden hayatını kaybetti
Develi ilçesindeki genç çocuk, odasında hareketsiz bulunarak hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç adam kurtarılamadı.
- İHA
- 06.12.2021 - 17:13
- Güncelleme : 06.12.2021 - 17:15
Kayseri'deki Develi Lisesi 10. sınıf öğrencisi olan Melik Taha Tokgöz (16), yakınları tarafından odasında hareketsiz şekilde yatarken bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genci Develi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
HAYATINI KAYBETTİ
Tokgöz, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ BELİRLENDİ
Genç adamın, ön otopsi raporunda kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi.
Otopsi işlemlerinin ardından Tokgöz’ün cenazesi, Şıhlı Mahallesi'ne getirildi.
CENAZEYE BELEDİYE BAŞKANI DA KATILDI
Burada kılınan cenaze namazına Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melik Taha Tokgöz’ün yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından cenaze, mahalle mezarlığında toprağa verildi.