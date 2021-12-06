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    Kayseri'de 16 yaşındaki genç kalp krizinden hayatını kaybetti

    Develi ilçesindeki genç çocuk, odasında hareketsiz bulunarak hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç adam kurtarılamadı.
    • İHA
    • 06.12.2021 - 17:13
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 17:15
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    Kayseri'de 16 yaşındaki genç kalp krizinden hayatını kaybetti

    Kayseri'deki Develi Lisesi 10. sınıf öğrencisi olan Melik Taha Tokgöz (16), yakınları tarafından odasında hareketsiz şekilde yatarken bulundu.

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genci Develi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Tokgöz, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ BELİRLENDİ

    Genç adamın, ön otopsi raporunda kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi.

    Otopsi işlemlerinin ardından Tokgöz’ün cenazesi, Şıhlı Mahallesi'ne getirildi.

    Kayseri de 16 yaşındaki genç kalp krizinden hayatını kaybetti #1

    CENAZEYE BELEDİYE BAŞKANI DA KATILDI

    Burada kılınan cenaze namazına Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melik Taha Tokgöz’ün yakınları ve vatandaşlar katıldı.

    Kılınan cenaze namazının ardından cenaze, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

    Kayseri de 16 yaşındaki genç kalp krizinden hayatını kaybetti #2

    Kayseri de 16 yaşındaki genç kalp krizinden hayatını kaybetti #3

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