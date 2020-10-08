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    Kayseri'de 18 yaşındaki genç, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

    Arkadaşlarıyla otururken aniden rahatsızlanan ve gelen sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği belirlenen genç, kurtarılamadı.
    • İHA
    • 08.10.2020 - 10:46
    • Güncelleme : 08.10.2020 - 10:46
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    Kayseri'de 18 yaşındaki genç, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

    Kayseri’nin Develi ilçesi Çomaklı Mahallesi yolu üzerinde bulunan İmam Hatip Lisesi bahçesinde arkadaşları ile vakit geçiren 18 yaşındaki Mustafa Sert, aniden fenalaştı.

    Arkadaşlarının ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekipleri hemen Sert’e müdahale etti.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Ancak sağlık ekipleri tarafından kalp krizi geçirdiği belirlenen Mustafa Sert, hayatını kaybetti. 18 yaşındaki gencin ölümünü duyan yakınları sinir krizi geçirdi.

    Kayseri de 18 yaşındaki genç, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti #1

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