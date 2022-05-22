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    Kayseri'de 18 yaşındaki şahıs, taksiciyi başından vurdu

    Melikgazi ilçesinde taksiyi durduran 18 yaşındaki genç, tartışma sonucu şoförü başından silahla yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken saldırgan, ekipler tarafından aranıyor.
    • 22.05.2022 - 10:18
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    Kayseri'de 18 yaşındaki şahıs, taksiciyi başından vurdu

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki taksi şoförü dehşeti yaşadı.

    Kılıçaslan Mahallesi Molla Sokak'ta saat 19.00 sularında, 18 yaşındaki Emre T. aralarınd husumet bulunan taksici Musa K.'yı durduru.

    DHA'nın aktarımına göre ikili arasında başlayan tartışma giderek alevlendi.

    Taksi şoförünü başından vurdu

    Tartışmanın karşılıklı saldırıya dönüşmesi üzerine, Emre T. belindeki silahı çekti.

    Taksi şoförünü hedef alan 18 yaşındaki şahıs, Musa K.'yı başından yaralayarak, kaçtı.

    Bir diğer yandan bölgedekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

    Kayseri de 18 yaşındaki şahıs, taksiciyi başından vurdu #1

    Saldırgan aranıyor

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Musa K.'yı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

    Polis, olay yerinden kaçan Emre T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

    Kayseri de 18 yaşındaki şahıs, taksiciyi başından vurdu #2


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