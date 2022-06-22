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    Kayseri'de 18 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

    Kayseri'de 18 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Şahsın annesi ise elindeki döneri cezaevine götürülen oğluna ulaştırılmak üzere polise verdi.
    • 22.06.2022 - 18:52
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    Kayseri'de 18 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

    Hakkında 'bina eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 18 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.C.A.'yı yakalamak için operasyon düzenleyen ekipler, şahsı Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan evinde yakalandı.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.C.A., cezaevine teslim edildi.

    Aldığı döneri oğluna vermek istedi

    Bu sırada emniyetin bahçesinde oğlunu bekleyen şahsın annesi, oğlunun çıkmasıyla beraber aldığı döneri oğluna vermek istedi.

    İHA'ya göre üzüntülü kadın, döneri polise verdikten sonra emniyetin bahçesinden ayrıldı.

    Kayseri de 18 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı #1

    Kayseri de 18 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı #2


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