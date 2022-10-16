Kayseri’de 2 çocuk annesi kadın, komşusu tarafından öldürüldü

36 yaşındaki kadın, komşusu tarafından çocuklarının gözleri önünde bıçaklanarak öldürüldü. Kadının katili, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde N.Ç. (36) adlı kadın, çocuklarını okuldan aldıktan sonra evine dönerken aralarında husumet bulunan komşusu M.K. (34) ile karşılaştı.

M.K., yanındaki bıçakla N.Ç.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan N.Ç., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tutuklandı

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, M.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

İHA’nın haberine göre işlemleri tamamlanan M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.