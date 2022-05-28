Petrol
115.32
1.01%
Euro
17.4088
-0.86%
Dolar
16.1911
-0.96%
Altın
964.88
-0.79%
Borsa
2439
0.00%
Bitcoin
475.093
-0.56%
BTXN Coin
12.80
4.83%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Kayseri’de 2 kablo hırsızı, suçüstü yakalandı

    Kablo çalarken suçüstü yakalanan 2 kişi, ifadelerinin alınmalarının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 28.05.2022 - 17:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri’de 2 kablo hırsızı, suçüstü yakalandı

    Kayseri’de, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kablo çaldığı tespit edilen şahıslara suçüstü yaptı.

    Şüpheli olduğu belirlenen 2 kişi, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

    Cezaevine gönderildiler

    İHA’nın haberine göre; İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kayseri’de 2 kablo hırsızı, suçüstü yakalandı #1


    İlginizi Çekebilir

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Btcrobo

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Denizli'de sıcak hava sebebiyle asfalt eridi
    Gündem

    Denizli'de sıcak hava sebebiyle asfalt eridi

    İstanbul'un fethi ne zaman, bu sene kaçıncı yılı 2022?
    Gündem

    İstanbul'un fethi ne zaman, bu sene kaçıncı yılı 2022?

    Görüş Bildir