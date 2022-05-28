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- Kayseri’de 2 kablo hırsızı, suçüstü yakalandı
Kayseri’de 2 kablo hırsızı, suçüstü yakalandı
Kablo çalarken suçüstü yakalanan 2 kişi, ifadelerinin alınmalarının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- 28.05.2022 - 17:10
Kayseri’de, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kablo çaldığı tespit edilen şahıslara suçüstü yaptı.
Şüpheli olduğu belirlenen 2 kişi, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Cezaevine gönderildiler
İHA’nın haberine göre; İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.