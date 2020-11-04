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- Kayseri'de 20 kilo esrarla yakalandı: Ağzımı bozdurmayın benim
Kayseri'de 20 kilo esrarla yakalandı: Ağzımı bozdurmayın benim
Jandarma tarafından yapılan operasyonda 20 kilo kubar ve 50 gram toz esrarla yakalanan şahıs, kendisini çeken gazetecilere "Ağzımı bozdurmayın" sözleriyle tepki gösterdi.
- İHA
- 04.11.2020 - 16:08
- Güncelleme : 04.11.2020 - 17:35
Güvenlik güçleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir araç durduruldu.
Araçtaki aramalarda 20 kilo kubar esrar ve 50 gram toz esrar ele geçirildi. Operasyonda araç içerisindeki zanlı O.Ö. gözaltına alınırken, hakkında işlem başlatıldı.
"AĞZIMI BOZDURMAYIN"
Gözaltına alınan O.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için adli tabipliğe getirildi.
Burada kendisini çeken gazetecilere sert tepki göstererek "Ağzımı bozdurmayın." diyen zanlı, sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edildi.
Kayseri'de 20 kilo esrarla yakalandı: Ağzımı bozdurmayın benim VİDEO