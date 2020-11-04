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Kayseri'de 20 kilo esrarla yakalandı: Ağzımı bozdurmayın benim

Kayseri'de 20 kilo esrarla yakalandı: Ağzımı bozdurmayın benim

Jandarma tarafından yapılan operasyonda 20 kilo kubar ve 50 gram toz esrarla yakalanan şahıs, kendisini çeken gazetecilere "Ağzımı bozdurmayın" sözleriyle tepki gösterdi.