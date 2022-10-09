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    Kayseri'de 23 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari kovalama sonucu yakalandı

    Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hakkında yakalama kararı olan şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı.
    • 09.10.2022 - 19:40
    • Güncelleme : 09.10.2022 - 21:10
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    Kayseri'de 23 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari kovalama sonucu yakalandı

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma başlatıldı.

    Haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Yeşil Mahallede çalışma yaptı.

    Şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

    Yapılan çalışmada hakkında 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ayrıca cezaevi firarisi olarak aranan G. K.; ekiplerce kovalamaca sonucu yakalandı.

    Firari şahıs yakalandı

    İHA'nın haberine göre, işlemleri tamamlanan G.K., cezaevine teslim edildi.

    Kayseri de 23 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari kovalama sonucu yakalandı #1

    Kayseri de 23 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari kovalama sonucu yakalandı #2


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