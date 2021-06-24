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    Kayseri'de 3 günlük evli çifti, kaza ayırdı

    Akraba ziyareti için yolda olan Abdullah Çiçek'in dikkatsizlik sonucu başka araca çarptığı kazada eşi Yeter Çiçek (22), hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 24.06.2021 - 17:54
    • Güncelleme : 24.06.2021 - 17:55
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    Kayseri'de 3 günlük evli çifti, kaza ayırdı

    Kayseri'de Abdullah Çiçek yönetimindeki hafif ticari araç, dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkıp, Kadir Sarım'ın kullandığı araca çarptı.

    Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    EŞİ KURTARILAMADI

    Eşinin kullandığı araçta sıkışan Yeter Çiçek, itfaiye ekibinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Çiçek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

    Çiçek'in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için devlet hastanesi morguna götürüldü.

    3 GÜN ÖNCE EVLENDİLER

    Kaza yerinde büyük üzüntü yaşayan Abdullah Çiçek ile Yeter Çiçek'in 3 gün önce evlendiği ve akraba ziyareti için yolda oldukları öğrenildi.

    Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. 

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