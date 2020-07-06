Kayseri'de 3 haftalık bebeğini öldüren kadın tutuklandı

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Kızı Melek'i boğarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Ayşe Bülbül, sorgu sırasında cinayeti itiraf etti.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Kerimoğlu Mahallesi'nde, eşi şehir dışında olduğu için bir süredir babaevinde yaşayan Ayşe B. (40), dün 3 haftalık bebeği Melek'in yatakta hareketsiz yattığını babasına haber vermiş, sağlık ekiplerince bebeğin öldüğü belirlenmişti.

Çelişkili ifadeler veren ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ayşe Bülbül ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

"BEBEĞİMİ BOĞDUM"

Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Ayşe Bülbül, ilk ifadesinde "Ben, uyurken çocuğun üzerine yatmış olabilirim" dedi. Ancak bir süre sonra, kızını öldürdüğünü itiraf etti.

Ayşe Bülbül'ün, "Ben bebeğimi boğdum" dediği öğrenildi.

CANİ ANNE TUTUKLANDI

Sorgusunun ardından dün akşam adliyeye sevk edilen Ayşe Bülbül, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde otopsisi yapılan 3 haftalık Melek ise yine dün akşam ilçe mezarlığında toprağa verildi.