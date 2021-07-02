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- Kayseri'de 3 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı
Kayseri'de 3 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı
3 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü.
- İHA
- 02.07.2021 - 17:57
- Güncelleme : 02.07.2021 - 17:58
Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde, 3 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir neden dolayı yangın çıktı.
1 SAATLİK ÇALIŞMA İLE SÖNDÜRÜLDÜ
Alevler kısa süre içerisinde çatıyı sararken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çıkan yangında yaralanan olmazken, İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.