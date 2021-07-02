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    Kayseri'de 3 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı

    3 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü.
    • İHA
    • 02.07.2021 - 17:57
    • Güncelleme : 02.07.2021 - 17:58
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    Kayseri'de 3 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı

    Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde, 3 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir neden dolayı yangın çıktı.

    1 SAATLİK ÇALIŞMA İLE SÖNDÜRÜLDÜ

    Alevler kısa süre içerisinde çatıyı sararken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Çıkan yangında yaralanan olmazken, İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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