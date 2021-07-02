Kayseri'de 3 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı

3 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde, 3 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir neden dolayı yangın çıktı.

1 SAATLİK ÇALIŞMA İLE SÖNDÜRÜLDÜ

Alevler kısa süre içerisinde çatıyı sararken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çıkan yangında yaralanan olmazken, İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



