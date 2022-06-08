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    Kayseri’de 3 kişiyi öldüren katil kuzen için kırmızı bülten talebi

    Miras yüzünden çıkan kavgada iki kuzeni ve onların dayısını tabancayla öldüren firari sanık için 3 kez müebbet hapis cezası istendi. Ayrıca sanığın yakalanması için kırmızı bülten talebinde bulunuldu.
    • 08.06.2022 - 14:25
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 14:34
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    Kayseri’de 3 kişiyi öldüren katil kuzen için kırmızı bülten talebi

    Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Gavremoğlu Caddesi'nde 3 Ocak'ta Mehmet Yılmaz ile kuzenleri Seyit (30) ve Gaffar Mehmet Yılmaz (20) arasında miras nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Tartışmaya Seyit ve Gaffar Mehmet kardeşlerin dayısı Serdar Yılmaz (44) da dahil oldu.

    Gözünü kırpmadan vurdu

    Bu sırada Mehmet Yılmaz, belinden çıkardığı tabancayla 2 kardeş ile Serdar Yılmaz'a ateş açtı.

    Olay yerinden geçen M.A.'ya da yerden seken mermi isabet etti.

    Kayseri’de 3 kişiyi öldüren katil kuzen için kırmızı bülten talebi #1

    156 gündür aranıyor

    Yılmaz kardeşler olay yerinde, dayıları Serdar Yılmaz ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

    Olayın ardından kaçan Mehmet Yılmaz ise 156 gündür yakalanamadı.

    Kayseri’de 3 kişiyi öldüren katil kuzen için kırmızı bülten talebi #2

    3'er kez müebbet talebi

    Olayla ilgili hazırlanan iddianame, Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

    İddianamede; firari Mehmet Yılmaz hakkında 3 kez 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.

    Yılmaz hakkında, ayrıca M.A.'nın yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 'silahtan sayılan cisim ile yaralama' suçundan ceza talep edildi.

    Kayseri’de 3 kişiyi öldüren katil kuzen için kırmızı bülten talebi #3

    Kırmızı bülten talebi

    Mehmet Yılmaz ile cinayet sonrası görüştüğü iddia edilen M.Y. isimli arkadaşı hakkında ise 'suçluyu kayırma' suçundan aynı dosya kapsamında dava açıldı.

    Dosyaya bakan Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi de Adalet Bakanlığı'na yazı yazarak kırmızı bülten talebinde bulundu.

    DHA’nın haberine göre yurt dışına kaçtığı iddia edilen Mehmet Yılmaz için yakalamaya yönelik tutuklama kararı istendi.

    Kayseri’de 3 kişiyi öldüren katil kuzen için kırmızı bülten talebi #4

    Kayseri’de 3 kişiyi öldüren katil kuzen için kırmızı bülten talebi #5


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