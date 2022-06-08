Haberler

3. Sayfa Haberleri

Kayseri’de 3 kişiyi öldüren katil kuzen için kırmızı bülten talebi

Kayseri’de 3 kişiyi öldüren katil kuzen için kırmızı bülten talebi

Miras yüzünden çıkan kavgada iki kuzeni ve onların dayısını tabancayla öldüren firari sanık için 3 kez müebbet hapis cezası istendi. Ayrıca sanığın yakalanması için kırmızı bülten talebinde bulunuldu.