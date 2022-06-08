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- Kayseri’de 3 kişiyi öldüren katil kuzen için kırmızı bülten talebi
Kayseri’de 3 kişiyi öldüren katil kuzen için kırmızı bülten talebi
- 08.06.2022 - 14:25
- Güncelleme : 08.06.2022 - 14:34
Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Gavremoğlu Caddesi'nde 3 Ocak'ta Mehmet Yılmaz ile kuzenleri Seyit (30) ve Gaffar Mehmet Yılmaz (20) arasında miras nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Tartışmaya Seyit ve Gaffar Mehmet kardeşlerin dayısı Serdar Yılmaz (44) da dahil oldu.
Gözünü kırpmadan vurdu
Bu sırada Mehmet Yılmaz, belinden çıkardığı tabancayla 2 kardeş ile Serdar Yılmaz'a ateş açtı.
Olay yerinden geçen M.A.'ya da yerden seken mermi isabet etti.
156 gündür aranıyor
Yılmaz kardeşler olay yerinde, dayıları Serdar Yılmaz ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olayın ardından kaçan Mehmet Yılmaz ise 156 gündür yakalanamadı.
3'er kez müebbet talebi
Olayla ilgili hazırlanan iddianame, Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
İddianamede; firari Mehmet Yılmaz hakkında 3 kez 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.
Yılmaz hakkında, ayrıca M.A.'nın yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 'silahtan sayılan cisim ile yaralama' suçundan ceza talep edildi.
Kırmızı bülten talebi
Mehmet Yılmaz ile cinayet sonrası görüştüğü iddia edilen M.Y. isimli arkadaşı hakkında ise 'suçluyu kayırma' suçundan aynı dosya kapsamında dava açıldı.
Dosyaya bakan Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi de Adalet Bakanlığı'na yazı yazarak kırmızı bülten talebinde bulundu.
DHA’nın haberine göre yurt dışına kaçtığı iddia edilen Mehmet Yılmaz için yakalamaya yönelik tutuklama kararı istendi.