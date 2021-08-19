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- Kayseri'de 3 yaşındaki çocuk 14’üncü kattan düşüp, öldü
Kayseri'de 3 yaşındaki çocuk 14’üncü kattan düşüp, öldü
- DHA
- 19.08.2021 - 07:46
- Güncelleme : 19.08.2021 - 08:35
Avusturya'da yaşayan gurbetçi Davut-Esra Güneş çifti, yaz tatili için 3 yaşındaki oğulları Yusuf Buğra Güneş'le birlikte 1 hafta önce, Kayseri'de yaşayan Esra Güneş'in annesinin Kayseri’nin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi’ndeki evine geldi.
14 katlı apartmanın son katındaki evin oturma odasında oyun oynayan Yusuf Buğra Güneş, iddiaya göre saat 18.00 sıralarında açık olan pencerenin sinekliğine yaslandı.
Küçük çocuğun yaslanmasıyla sineklik birden açıldı.
14’ÜNCÜ KATTAN DÜŞTÜ
Dengesini kaybeden Yusuf Buğra, 14'üncü kattan boşluğa düştü.
Ailenin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun öldüğünü belirledi.
Çocuğun yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Yusuf Buğra'nın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.