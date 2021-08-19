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    Kayseri'de 3 yaşındaki çocuk 14’üncü kattan düşüp, öldü

    Yaz tatili için Avusturya'dan Kayseri’ye gelen çiftin 3 yaşındaki oğulları, açık olan pencerenin sinekliğine yaslandı, 14’üncü kattan boşluğa düşüp can verdi.
    • DHA
    • 19.08.2021 - 07:46
    • Güncelleme : 19.08.2021 - 08:35
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    Kayseri'de 3 yaşındaki çocuk 14’üncü kattan düşüp, öldü

    Avusturya'da yaşayan gurbetçi Davut-Esra Güneş çifti, yaz tatili için 3 yaşındaki oğulları Yusuf Buğra Güneş'le birlikte 1 hafta önce, Kayseri'de yaşayan Esra Güneş'in annesinin Kayseri’nin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi’ndeki evine geldi.

    14 katlı apartmanın son katındaki evin oturma odasında oyun oynayan Yusuf Buğra Güneş, iddiaya göre saat 18.00 sıralarında açık olan pencerenin sinekliğine yaslandı.

    Küçük çocuğun yaslanmasıyla sineklik birden açıldı.

    14’ÜNCÜ KATTAN DÜŞTÜ

    Dengesini kaybeden Yusuf Buğra, 14'üncü kattan boşluğa düştü.

    Ailenin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun öldüğünü belirledi.

    Çocuğun yakınları gözyaşlarına boğuldu.

    Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Yusuf Buğra'nın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Kayseri de 3 yaşındaki çocuk 14’üncü kattan düşüp, öldü #1

    Kayseri de 3 yaşındaki çocuk 14’üncü kattan düşüp, öldü #2

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