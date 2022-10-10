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- Kayseri'de 30 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası bulunan, kadın yakalanınca gözyaşı döktü
Kayseri'de 30 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası bulunan, kadın yakalanınca gözyaşı döktü
İki farklı suçtan hakkında kesinleşmiş 30 yıl 7 ay hapis cezası bulunan D.G. isimli kadın, polis ekiplerince yakalandı. Cezaevine götürülen D.G., gözyaşı döktü.
- 10.10.2022 - 21:45
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 'hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından hakkında kesinleşmiş 30 yıl 7 ay hapis cezası bulunan D.G. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Yapılan araştırmada D.G.'nin Kocasinan ilçesi Ziyagökalp Mahallesindeki adreste saklandığı belirlendi.
DHA'nın haberine göre; D.G., adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözyaşı döktü
Gözaltına alınan hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine götürülürken, gözyaşı döktü.