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    Kayseri'de 30 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası bulunan, kadın yakalanınca gözyaşı döktü

    İki farklı suçtan hakkında kesinleşmiş 30 yıl 7 ay hapis cezası bulunan D.G. isimli kadın, polis ekiplerince yakalandı. Cezaevine götürülen D.G., gözyaşı döktü.
    • 10.10.2022 - 21:45
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    Kayseri'de 30 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası bulunan, kadın yakalanınca gözyaşı döktü

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 'hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından hakkında kesinleşmiş 30 yıl 7 ay hapis cezası bulunan D.G. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

    Yapılan araştırmada D.G.'nin Kocasinan ilçesi Ziyagökalp Mahallesindeki adreste saklandığı belirlendi.

    DHA'nın haberine göre; D.G., adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

    Gözyaşı döktü

    Gözaltına alınan hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine götürülürken, gözyaşı döktü.

    Kayseri de 30 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası bulunan, kadın yakalanınca gözyaşı döktü #1

    Kayseri de 30 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası bulunan, kadın yakalanınca gözyaşı döktü #2

    Kayseri de 30 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası bulunan, kadın yakalanınca gözyaşı döktü #3


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