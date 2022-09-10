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    Kayseri’de 31,5 yıl hapisle aranan kadın yakalandı

    2 farklı suçtan hakkında kesinleşmiş 31,5 yıl hapis cezası bulunan 43 yaşındaki kadın, polis ekiplerince yakalandı. Hükümlü kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
    • 10.09.2022 - 16:19
    • Güncelleme : 10.09.2022 - 16:37
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    Kayseri’de 31,5 yıl hapisle aranan kadın yakalandı

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından hakkında kesinleşmiş 31,5 yıl hapis cezası bulunan P.Y. isimli kadın hükümlünün, saklandığı adresi buldu.

    Hemen hareket geçen ekipler, Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi’ne operasyon yaptı.

    Cezaevine gönderildi

    DHA’nın haberine göre 43 yaşındaki hükümlü kadın, operasyonla gözaltına alındı.

    2 farklı suçtan arandığı belirtilen P.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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