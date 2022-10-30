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Kayseri'de 4 ayrı suçtan aranan kadın derin dondurucudan çıktı

Kayseri'de 4 ayrı suçtan aranan kadın derin dondurucudan çıktı

Hakkında 4 farklı suçtan arama kaydı ve hapis cezası bulunan kadını yakalamak için ekipler harekete geçti. Evine baskın yapılan kadın çalışır vaziyetteki derin dondurucunun içinden çıktı.