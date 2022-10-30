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    Kayseri'de 4 ayrı suçtan aranan kadın derin dondurucudan çıktı

    Hakkında 4 farklı suçtan arama kaydı ve hapis cezası bulunan kadını yakalamak için ekipler harekete geçti. Evine baskın yapılan kadın çalışır vaziyetteki derin dondurucunun içinden çıktı.
    • 30.10.2022 - 17:07
    • Güncelleme : 30.10.2022 - 17:19
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    Kayseri'de 4 ayrı suçtan aranan kadın derin dondurucudan çıktı

    Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranması olan kadını yakalamak için düğmeye bastı.

    Ekipler, hakkında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahsın izini sürdü.

    4 ayrı suçtan aranıyor

    'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma', 'alkollü araç kullanma' suç kaydı olan ve 3 bin 750 TL para cezası bulunan D.U. isimli kadının adresi tespit edildi.

    Kayseri de 4 ayrı suçtan aranan kadın derin dondurucudan çıktı #1

    Derin dondurucunun içinden çıktı

    Bunun üzerine ekipler, kadın şüpehlinin evine baskın düzenledi.

    Yapılan baskın sonucu D.U., mutfak kısmında çalışır halde bulunan derin dondurucu içerisinde saklanır vaziyette yakalandı.

    Tutuklandı

    İHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

    Kayseri de 4 ayrı suçtan aranan kadın derin dondurucudan çıktı #2

    Kayseri de 4 ayrı suçtan aranan kadın derin dondurucudan çıktı #3


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