Kayseri'de 4 yaşındaki çocuğa babasının kullandığı tır çarptı

Sarıoğlan ilçesinde evlerinin bahçesinde 4 yaşındaki Derviş Taşdemir, tır ile geri manevra yapan babası Nazif Taşdemir’in (35) çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde saat 18.30 sıralarında 4 yaşındaki Derviş Taşdemir tek katlı evlerinin bahçesinde oyun oynamak için dışarı çıktı.

Bu sırada baba Nazif Taşdemir, hayvanlarına yem vermek için tır ile evin önüne geldi.

GERİ MANEVRA YAPARKEN OĞLUNA ÇARPTI

Evin bahçesine geri manevra yapan baba Taşdemir, kör noktada oğlu Derviş Taşdemir’e çarptı.

ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Ailenin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun öldüğünü belirledi.

Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Derviş Taşdemir’in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Sarıoğlan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.