4 yaşındaki Arda'nın tokat darbesiyle yere savrulduğu anlar kameraya yansırken, olaya şahit olan anne polise şikayette bulundu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’nde yaşayan Recep Ç., iddiaya göre apartman bahçesinde karşılaştığı 4 yaşındaki Arda Özdemir’e tokat attı.

Yere yığılan minik Arda anne Selvet Özdemir tarafından yerden kaldırılarak, hastaneye götürüldü ve tedavi altına alındı.

Sırtında morluklar oluşan Arda, tedavisinin ardından taburcu oldu.

ANNE ŞİKAYETTE BULUNDU

Anne Selvet Özdemir olayın ardından Recep Ç.’den şikayetçi oldu.

Olay anını anlatan Özdemir, olayın ardından binadan taşınmak zorunda kaldıklarını aktararak şahsın hak ettiği cezayı almasını isteyerek, “4 yaşındaki çocuk bugün darbediliyorsa yarın neler olabilir, düşünemiyorum. Recep Ç. geldi çocuğuma tokat attı, yere düştü. Çocuğum o an baygınlık geçirdi, sırtında morluklar oluştu. Ambulansla hastaneye kaldırdık. 4 saat gözetim altına aldılar. Hastaneden çıkınca karakola gidip şikayette bulundum. Olaydan sonra çocuğumun sağlığı için taşınmak zorunda kaldık” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Arda'nın yere savrulduğu o anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kayseri'de 4 yaşındaki çocuğa tokat atan adam ViDEO