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    Kayseri'de 4 yıl hapis cezasıyla aranan 67 yaşındaki kadın yakalandı

    Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 67 yaşındaki Emine M., saklandığı evde yakalandı.
    • DHA
    • 13.10.2021 - 18:44
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    Kayseri'de 4 yıl hapis cezasıyla aranan 67 yaşındaki kadın yakalandı

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Emine M.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Ekipler, Emine M.'nin Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesindeki bir evde saklandığı belirledi. Emine M., polis ekiplerince eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Emine M., emniyetteki işlemlerinin ardından Bünyan Kapalı Cezaevine teslim edildi.

     

    Kayseri de 4 yıl hapis cezasıyla aranan 67 yaşındaki kadın yakalandı #1


    Kayseri de 4 yıl hapis cezasıyla aranan 67 yaşındaki kadın yakalandı #2

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