Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem

Sarıoğlan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinden depremin büyüklüğünü ve derinliğini açıkladı,

18,22 KİLOMETRE DERİNLİKTE

AFAD'dan yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 03.02'de ve 18,22 kilometre derinlikte gerçekleşti.