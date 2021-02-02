Euro
8.6727
0.03%
Dolar
7.188
0.02%
Altın
429.13
-0.2%
Borsa
1.492
1.29%
Bitcoin
241.310
0.95%
EXEN Coin
17.27
-2.04%
12ºC
İstanbul
Yağmur 12 C

    Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem

    Sarıoğlan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • AA
    • 02.02.2021 - 03:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de 4,6 büyüklüğünde deprem

    Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinden depremin büyüklüğünü ve derinliğini açıkladı,

    18,22 KİLOMETRE DERİNLİKTE

    AFAD'dan yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 03.02'de ve 18,22 kilometre derinlikte gerçekleşti.

    Kayseri de 4,6 büyüklüğünde deprem #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir