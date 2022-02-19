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    Kayseri'de 5.5 ton sakatat imha edildi

    Mevzuata uygun olarak muhafaza edilmediği tespit edilen 5.5 ton sakatat imha edilirken, işletmelere de yasal işlem uygulandı.
    • İHA
    • 19.02.2022 - 12:15
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    Kayseri'de 5.5 ton sakatat imha edildi

    Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, uygunsuz üretim yapan sakatat işletmelerine yönelik çalışma yürütüldü.

    Ekipler tarafından onaysız ve ruhsatsız olarak çalışan hayvansal yan ürün işletmelerine yönelik denetim yapıldı.

    TONLARCA SAKATATA EL KONULDU

    Yapılan denetimlerde, belgesi ve izlenebilirliği olmayan, mevzuata uygun koşullarda muhafaza edilmeyen ve onay almadan işleme yapan 5 işletmedeki yaklaşık 5.5 ton sakatata el konuldu.

    İŞLETMELERE CEZA VERİLDİ

    Görenlerin midesini bulandıran sakatatlar, ekipler tarafından imha edilirken, işlemlere ayrı ayrı yasal işlem uygulandı.

    Onaysız ve ruhsatsız çalışan işletmelere yönelik denetimlerin devam edeceği bildirildi.

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