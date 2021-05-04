Euro
9.9556
0%
Dolar
8.256
0.1%
Altın
474.5
-0.24%
Borsa
1.421
0%
Bitcoin
470.960
-1.61%
EXEN Coin
27.80
1.16%
16ºC
İstanbul
Bulutlu 16 C

    Kayseri'de 6 kişinin yaralandığı feci kaza kameraya yansıdı

    Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. Kazada 1'i ağır 6 kişinin yaralandı.
    • İHA
    • 04.05.2021 - 05:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de 6 kişinin yaralandığı feci kaza kameraya yansıdı

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi ile Fırat Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, M.G.'nin kullandığı otomobil, A.T.'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.

    Feci kazada bir otomobil ters dönerken, diğeri ise güvenlik bariyerine çarparak durabildi.

    Kayseri'de 6 kişinin yaralandığı feci kaza kameraya yansıdı VİDEO

    GÜVENLİK BARİYERİ SIRTINA SAPLANDI

    Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi yaralanırken, güvenlik bariyeri araç içerisinde bulunan bir kişinin sırtına saplandı.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılar da itfaiyenin yardımı ile araçlardan çıkarılarak ambulanslara bindirildi. İlk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere sevk edilen 6 kişi tedavi altına alındı.

    Kayseri de 6 kişinin yaralandığı feci kaza kameraya yansıdı #1

    O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

    Öte yandan, 6 kişinin yaralandığı feci kaza çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler iki otomobilin çarpışması ve otomobilin ters dönmesi saniye saniye kaydedildi.

    Kazanın ardından çevredeki vatandaşların da kaza yerine koşarak gitmesi görüntülere yansıdı.

    Kazaya karışan otomobiller çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri de 6 kişinin yaralandığı feci kaza kameraya yansıdı #2

    Kayseri de 6 kişinin yaralandığı feci kaza kameraya yansıdı #3

    Kayseri de 6 kişinin yaralandığı feci kaza kameraya yansıdı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir