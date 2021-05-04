Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. Kazada 1'i ağır 6 kişinin yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi ile Fırat Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, M.G.'nin kullandığı otomobil, A.T.'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Feci kazada bir otomobil ters dönerken, diğeri ise güvenlik bariyerine çarparak durabildi.

Kayseri'de 6 kişinin yaralandığı feci kaza kameraya yansıdı VİDEO

GÜVENLİK BARİYERİ SIRTINA SAPLANDI

Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi yaralanırken, güvenlik bariyeri araç içerisinde bulunan bir kişinin sırtına saplandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılar da itfaiyenin yardımı ile araçlardan çıkarılarak ambulanslara bindirildi. İlk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere sevk edilen 6 kişi tedavi altına alındı.





O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, 6 kişinin yaralandığı feci kaza çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler iki otomobilin çarpışması ve otomobilin ters dönmesi saniye saniye kaydedildi.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların da kaza yerine koşarak gitmesi görüntülere yansıdı.

Kazaya karışan otomobiller çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



