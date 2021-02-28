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    Kayseri'de 6 yıldır aranan şüpheli, nakliye şoförlüğü yaparken yakalandı

    Kayseri'de 10 suçtan 6 yıldır aranan N.Y., nakliye şoförlüğü yaparken Jandarma Suç Araştırma Timi'nce yakalanarak tutuklandı.
    • DHA
    • 28.02.2021 - 20:12
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    Kayseri'de 6 yıldır aranan şüpheli, nakliye şoförlüğü yaparken yakalandı

    Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, 10 suçtan 6 yıldır aranan N.Y’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

    Bu kapsamda titiz bir çalışma yürüten ekipler, N.Y’nin Melikgazi ilçesinde nakliye şoförlüğü yaptığını belirledi.

    TUTUKLANDI

    Şüpheli nakliye aracı ile ev eşyası taşıdığı sırada Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yakalandı.

    Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Kayseri de 6 yıldır aranan şüpheli, nakliye şoförlüğü yaparken yakalandı #1

    Kayseri de 6 yıldır aranan şüpheli, nakliye şoförlüğü yaparken yakalandı #2

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