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    Kayseri'de 600 bin liralık ziynet eşyası çalındı

    Hırsızlık için girdikleri evlerden 600 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 4'ü kadın 5 kişi, polis ekiplerince yakalandı.
    • DHA
    • 03.03.2022 - 15:36
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    Kayseri'de 600 bin liralık ziynet eşyası çalındı

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık yaptığı belirlenen şahıslara yönelik çalışma yürüttü.

    Ekipler, hırsızlık için girdikleri evlerden 600 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan E.K., Y.Ç., N.G. ve Ü.B. isimli kadınlar ile K.K.'nin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.

    6 ADRESE BASKIN

    Bu kapsamda polis ekipleri, 6 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Saklandıkları evlerde yakalanan şüphelilerden K.K.'nin, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası olduğu belirlendi.

    Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Kayseri de 600 bin liralık ziynet eşyası çalındı #1

    Kayseri de 600 bin liralık ziynet eşyası çalındı #2

    Kayseri de 600 bin liralık ziynet eşyası çalındı #3


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