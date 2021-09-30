25 Mart 2018de saat 23.00 sıralarında Mehmet Üzüm idaresindeki 38 E 4730 plakalı otomobile, Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Gaffar Okan Bulvarı istikametinden Nalçık Bulvarı istikametine gittiği sırada 38 KY 432 plakalı Adnan Ö.ye ait otomobil, sağ kısmından çarptı.Çarpmanın etkisiyle Mehmet Üzüm’ün hakimiyetini kaybettiği araç, refüjden karşı istikamete geçerek A.H. yönetimindeki 41 BD 308 plakalı ambulans ile kafa kafaya çarpıştı.AYNI AİLEDEN 7 KİŞİ ÖLDÜKazada sürücü Mehmet Üzüm, Hamza Üzüm, Safiye Nur Üzüm, Zehra Üzüm, Soner Üzüm, Mustafa Üzüm ve Kader Üzüm hayatını kaybetti.Ambulansta bulunan Atilla H. ile Ertan D. ise yaralandı.1131 GÜN SONRA TESLİM OLDUKaza sonrası olay yerinden kaçan Adnan Ö., 27 Mart’ta Artvin Hopa Sarp Sınır Kapısı’ndan ülkeyi terk ederek Gürcistan’a kaçtı.Adnan Ö.’nün aracı ise hasarlı ve terk edilmiş şekilde Talas ilçesinde bulundu.Aradan geçen 1131 gün sonra Adnan Ö., teslim oldu.SAVCI ‘TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA SUÇUNDAN’ CEZA İSTEDİFeci kaza ile ilgili Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Adnan Ö., tutuklu bulunduğu Artvin Kapalı Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.Müştekilerin de katıldığı duruşmada, taraf avukatları da yerini aldı.Cumhuriyet savcısı daha önce vermiş olduğu mütalaayı tekrar ederek, sanığın taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan cezalandırılmasını ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.SANIK AVUKAT: MÜVEKKİLİMİN KAÇMA ŞÜPHESİ YOKTURMahkeme heyeti tarafından söz verilen sanık Adnan Ö., “Tutuksuz yargılanmak istiyorum.” diye savunma yaparken, sanık avukatının Müvekkilimin kaçma şüphesi yoktur, tutuksuz yargılanmasını istiyoruz. sözleri, aile yakınları tarafından tepki çekti.Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.Kayseride 7 kişinin ölümüne sebep olan kaza VİDEO