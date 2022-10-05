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Kayseri'de 8 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı

Kayseri'de 8 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı

Polis ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, 8 ayrı suçtan aranan ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.