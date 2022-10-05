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    Kayseri'de 8 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı

    Polis ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, 8 ayrı suçtan aranan ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
    • 05.10.2022 - 23:14
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 23:15
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    Kayseri'de 8 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı

    Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

    8 ayrı suçtan 12 yıl hapis cezası var

    Argıncık Mahallesi’nde yapılan çalışmalarda; ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’, ‘taklit anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık’, ‘bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ ve ‘kilitlemek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçlarından 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. yakalandı. Yapılan incelemede şahsın, çeşitli polis merkezi amirliklerince yürütülen soruşturmalarda, ‘açıktan hırsızlık, ‘güveni kötüye kullanma’, ‘mala zarar verme’ ve ‘suç eşyasının satın alınması’ olaylarının şüphelisi olarak arandığı tespit edildi.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.K. cezaevine teslim edildi.

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