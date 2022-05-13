Petrol
109.05
1.49%
Euro
16.01
-0.75%
Dolar
15.40
0.61%
Altın
902.61
-0.99%
Borsa
2391
-2.57%
Bitcoin
479.194
7.97%
BTXN Coin
16.62
26.10%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Kayseri'de 8 farklı adrese uyuşturucu operasyonu

    Kayseri’de polis ekipleri tarafından 8 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Şahıslardan birinin ifadesi ise herkesi şaşırttı.
    • 13.05.2022 - 12:41
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 12:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de 8 farklı adrese uyuşturucu operasyonu

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara ilişkin operasyon düzenledi.

    2 aylık takibin sonucunda 8 farklı adrese operasyon düzenleyen ekipler, 32 kişiyi kıskıvrak yakaladı. İkametlerde yapılan aramalarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

    "Artık kimseyi dövmüyoruz"

    Operasyonda gözaltına alınan 32 kişiden 26'sına 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılırken, 6 kişi 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

    Şahıslardan birinin kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki göstererek, “Kimseyi dövemiyoruz artık. Narkotiğe şikayet ediyorlar hemen bizi” demesi şaşırttı.

    Kayseri’de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi adliyede ViDEO

    Kayseri de 8 farklı adrese uyuşturucu operasyonu #1

    Kayseri de 8 farklı adrese uyuşturucu operasyonu #2

    Kayseri de 8 farklı adrese uyuşturucu operasyonu #3


    İlginizi Çekebilir

    En popüler ücretsiz Borsa takip programı burada!
    MT5App

    En popüler ücretsiz Borsa takip programı burada!

    Victor Nelsson: Arda Güler'i tanımıyorum
    Futbol

    Victor Nelsson: Arda Güler'i tanımıyorum

    11 Mayıs 2022 Çarşamba reytinglerinde sürpriz sonuç
    Medya

    11 Mayıs 2022 Çarşamba reytinglerinde sürpriz sonuç

    Görüş Bildir