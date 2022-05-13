- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kayseri'de 8 farklı adrese uyuşturucu operasyonu
Kayseri'de 8 farklı adrese uyuşturucu operasyonu
- 13.05.2022 - 12:41
- Güncelleme : 13.05.2022 - 12:43
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara ilişkin operasyon düzenledi.
2 aylık takibin sonucunda 8 farklı adrese operasyon düzenleyen ekipler, 32 kişiyi kıskıvrak yakaladı. İkametlerde yapılan aramalarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
"Artık kimseyi dövmüyoruz"
Operasyonda gözaltına alınan 32 kişiden 26'sına 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılırken, 6 kişi 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Şahıslardan birinin kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki göstererek, “Kimseyi dövemiyoruz artık. Narkotiğe şikayet ediyorlar hemen bizi” demesi şaşırttı.
Kayseri’de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi adliyede ViDEO