Kayseri’de 8 kişi, 300 bin liralık hırsızlık nedeniyle gözaltına alındı

300 bin lira değerinde ziynet eşyası ve çeşitli elektronik aletlerin çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 8 kişinin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlattı.

Çeşitli tarihlerde 300 bin TL değerinde ziynet eşyası, çeşitli elektronik ve iş yeri malzemesi hırsızlığı yaptığı belirlenen F.Ö. (37), Y.B. (22), S.D. (29), T.Ç. (32), F.Ç. (50), Ö.P. (1), M.S. (31) ve S.A.’nın (28) yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

80 POLİSLE OPERASYON

Sabah saatlerinde 80 polisin katılımıyla yapılan eş zamanlı operasyonda, şüpheliler yakalandı.

ÇALINTI EŞYALAR BULUNDU

Evdeki aramalarda da çalıntı eşyalara el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.