Euro
9.3518
-0.01%
Dolar
7.6819
0.7%
Altın
464.55
0.65%
Borsa
1.375
-2.37%
Bitcoin
176.501
-2.58%
EXEN Coin
11.50
-2.62%
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Kayseri'de 8'inci kattan atlayan avukat öldü

    Kayseri'de avukat Hayriye Sena Bozkurt, 8 katlı apartmanın en üst katından atlayarak yaşamına son verdi.
    • DHA
    • 21.12.2020 - 16:19
    • Güncelleme : 21.12.2020 - 16:21
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de 8'inci kattan atlayan avukat öldü

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Sivas Bulvarı'ndaki 8 katlı apartmanın son katında meydana gelen olayda, bunalıma giren 25 yaşındaki Hayriye Sena Bozkurt, evde kimsenin olmadığı sırada oturma odasının penceresinden kendisini boşluğa bıraktı.

    Beton zemine düşen genç avukat, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Binanın önüne gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Hayriye Sena Bozkurt'u hastaneye kaldırdı. Genç avukat, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

    Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, Hayriye Sena Bozkurt'un intihar mektubu bıraktığı ileri sürüldü.

    Kayseri'de 8'inci kattan atlayan avukat öldü VİDEO

    Hayriye Sena Bozkurt

    Hayriye Sena Bozkurt

    Hayriye Sena Bozkurt

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir