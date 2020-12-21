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Kayseri'de 8'inci kattan atlayan avukat öldü
Kayseri'de avukat Hayriye Sena Bozkurt, 8 katlı apartmanın en üst katından atlayarak yaşamına son verdi.
- DHA
- 21.12.2020 - 16:19
- Güncelleme : 21.12.2020 - 16:21
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Sivas Bulvarı'ndaki 8 katlı apartmanın son katında meydana gelen olayda, bunalıma giren 25 yaşındaki Hayriye Sena Bozkurt, evde kimsenin olmadığı sırada oturma odasının penceresinden kendisini boşluğa bıraktı.
Beton zemine düşen genç avukat, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Binanın önüne gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Hayriye Sena Bozkurt'u hastaneye kaldırdı. Genç avukat, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, Hayriye Sena Bozkurt'un intihar mektubu bıraktığı ileri sürüldü.
Kayseri'de 8'inci kattan atlayan avukat öldü VİDEO