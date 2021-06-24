Kayseri'de açık camdan direğe çarpan yolcu, kurtarılamadı

İki hafif ticari aracın çarpışması esnasında camı açık olan yolcu, kafasını elektrik direğine çarparak hayatını kaybetti.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, A.Ç.’nin sürücüsü olduğu hafif ticari araç ile K.S.’nin sürücüsü olduğu hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle elektrik direği ile araç arasında sıkışan otomobildeki yolcu Yeter Ç., açık olan camdan kafasını elektrik direğine çarptı.

Kazanın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Yeter Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Yeter Ç.’nin cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.