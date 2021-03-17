Kayseri'de ailesiyle tartışıp kendini yaktı

Üzerine benzin dökerek kendini yakan 40 yaşındaki Yaşar K., polisin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de yaşayan kepçe operatörü Yaşar K., ailesiyle tartışmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda üzerine benzin döküp, kendini ateşe verdi.

POLİSLER MÜDAHALE ETTİ

Alevler içinde kalan Yaşar K.'ye ilk müdahaleyi meydandaki polisler yaptı. Yangın söndürme tüpüyle yapılan müdahale ile alevler söndürüldü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Vücudunun baş ve omuz kısmında yanıklar oluşan Yaşar K., "Ailem bana inanmadı, şimdi inanmasınlar da göreyim." dedi. Yaralı adam, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.