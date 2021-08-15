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    Kayseri’de akrabası olan çifti bıçakladı

    Ailevi nedenlerden dolayı tartıştığı akrabası ile eşini bıçaklayan yaralayan zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
    • DHA
    • 15.08.2021 - 08:45
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    Kayseri’de akrabası olan çifti bıçakladı

    Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yaşayan Cengiz Y., ailevi nedenlerden dolayı konuşmak için akrabası olan Ö.T.’nin evine geldi.

    Cengiz Y. ile akrabası Ö.T. arasında tartışma başladı.

    Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Cengiz Y., belinden çıkardığı bıçakla önce Ö.T.’yi ardından da kavgayı ayırmaya çalışan Ö.T.’nin eşi Y.T. isimli kadını yaraladı.

    KOMŞULAR ÇIĞLIKLARI DUYDU

    Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Adrese gelen sağlık ekipleri yaralı çifti Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.

    Olayın şüphelisi Cengiz Y. ise, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kayseri’de akrabası olan çifti bıçakladı #1

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