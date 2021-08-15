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Kayseri’de akrabası olan çifti bıçakladı

Kayseri’de akrabası olan çifti bıçakladı

Ailevi nedenlerden dolayı tartıştığı akrabası ile eşini bıçaklayan yaralayan zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.