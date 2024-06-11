Kayseri'de alacak-verecek tartışmasında öldürüldü Alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada İbrahim Türkan tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden inşaat işçisi Hasan Kısa, toprağa verildi.

DHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Tacettinveli Mahallesi'nde inşaat işçisi olduğu öğrenilen İbrahim Türkan ve Hasan Kısa arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Çıkan sözlü tartışma kısa süre içerisinde bıçaklı kavgaya dönüştü.

Türkan, yanındaki bıçakla Kısa'yı yaraladı. İhbarla olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Kısa, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alındı

Kavgada yaralanan şüpheli Türkan ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

Hasan Kısa'nın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'ne getirildi. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından bugün Kısa’nın ailesi tarafından teslim alındı.

Hasan Kısa toprağa verildi, Türkan'ın işlemleri sürüyor

Hulusi Akar Camisi’ndeki cenaze namazına Kısa'nın ailesi ve yakınları katıldı. Hasan Kısa, Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi. İbrahim Türkan'ın ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)