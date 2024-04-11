Kayseri'de alkollü sürücüye 54 bin lira ceza kesildi

DHA
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, M.K.'nin kullandığı otomobili durdurmak istedi.
Polisin dur ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı.
Yaklaşık 15 dakika süren takip sonucu otomobil, Anbar Mahallesi'nde
M.K.'nin yapılan kontrolünde alkollü olduğu belirlendi.
54 bin lira ceza kesildi
Sürücüye alkollü araç kullanmak, polisin dur ihtarına uymamak ve trafiği tehlikeye düşürmek suçundan 54 bin 562 lira para cezası uygulandı.
Öte yandan takip sırasında alkollü sürücünün otomobiliyle park halindeki bir otomobile çarparak zarar verdiği öğrenildi.
Gözaltına alınan sürücü, polis merkezine götürüldü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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