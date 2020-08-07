- En Son Haber
- 3. Sayfa Haberleri
- Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı
Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı
- İHA
- 07.08.2020 - 17:49
Kayseri’nin Esentepe Mahallesi Özyurt Sokak üzerinde bulunan bir ikamete çelik kapının kilidini kırarak giren şüpheliler, 2 bin TL değerinde ziynet eşyası çalarak ortadan kayboldu.
Yine aynı sokak üzerinde başka bir ikamete giren şüpheliler, kumbarada bulunan paralarla birlikte bebek kıyafeti çalarak kayıplara karıştı.
Evlere girerek altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı- İZLE
ÇELİK KASAYI SÜRÜKLEYİP, BIRAKTI
Yaşanan olayların ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışmalar sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen Döne A.'yı (34) yakalayarak gözaltına aldı.
Ayrıca, kadın hırsızın evdeki çelik kasayı sürüklediği, evden çıkaramayınca da bırakıp kaçtığı belirlendi.
GÖRÜNTÜLENMEMEK İÇİN KAMERAYI KIRDI
Öte yandan şüphelilerin hırsızlık amacıyla girdiği bir evde kamerayı kırdıkları görüntülere yansıdı. Gözaltına alınan Döne A., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.