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    Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı

    Girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalanırken, girdiği bir evin güvenlik kamerasını kırdığı öğrenildi.
    • İHA
    • 07.08.2020 - 17:49
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    Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı

    Kayseri’nin Esentepe Mahallesi Özyurt Sokak üzerinde bulunan bir ikamete çelik kapının kilidini kırarak giren şüpheliler, 2 bin TL değerinde ziynet eşyası çalarak ortadan kayboldu.

    Yine aynı sokak üzerinde başka bir ikamete giren şüpheliler, kumbarada bulunan paralarla birlikte bebek kıyafeti çalarak kayıplara karıştı.

    Evlere girerek altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı- İZLE

    ÇELİK KASAYI SÜRÜKLEYİP, BIRAKTI

    Yaşanan olayların ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışmalar sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen Döne A.'yı (34) yakalayarak gözaltına aldı.

    Ayrıca, kadın hırsızın evdeki çelik kasayı sürüklediği, evden çıkaramayınca da bırakıp kaçtığı belirlendi.

    Kayseri de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı #1

    GÖRÜNTÜLENMEMEK İÇİN KAMERAYI KIRDI

    Öte yandan şüphelilerin hırsızlık amacıyla girdiği bir evde kamerayı kırdıkları görüntülere yansıdı. Gözaltına alınan Döne A., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

    Kayseri de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı #2

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