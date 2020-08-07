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Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı

Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı

Girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalanırken, girdiği bir evin güvenlik kamerasını kırdığı öğrenildi.