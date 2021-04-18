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    Kayseri'de ambulansın çarptığı motosikletli öldü

    Kocasinan ilçesinde ambulansın çarptığı motosikletin Suriyeli sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 18.04.2021 - 23:44
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    Kayseri'de ambulansın çarptığı motosikletli öldü

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Örnekevler Mahallesi, Salih Avgunpaşa caddesinde iftara yetişmeye çalışan kimliği belirsiz Suriye uyruklu motosiklet sürücüsüne, özel hastaneye hasta taşıyan ambulans çarptı.

    Ağır yaralanan Suriyeli gence ilk müdahaleyi çarpan ambulanstaki sağlık ekibi yaptı.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    İhbar üzerine kaza yerine gelen bir başka ambulans ise yaralı genci Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    Üzerinden kimlik çıkmayan genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

    Kaza yapan ambulans içindeki bir hasta ise çağırılan başka bir ambulansla özel hastaneye sevk edildi.

    Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Kayseri de ambulansın çarptığı motosikletli öldü #1

    Kayseri de ambulansın çarptığı motosikletli öldü #2

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