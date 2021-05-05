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    Kayseri'de aniden fenalaşan kadın hayatını kaybetti

    Evinde aniden fenalaşan H.Ç.'nin ölümü şüpheli bulununca olay yerine polis çağrıldı.
    • İHA
    • 05.05.2021 - 18:04
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 18:07
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    Kayseri'de aniden fenalaşan kadın hayatını kaybetti

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi H.Ç'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

    ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde H.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

    Polis ekipleri ikamette inceleme yaparken, yapılan incelemelerin ardından H.Ç.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

    Kayseri de aniden fenalaşan kadın hayatını kaybetti #1

    Kayseri de aniden fenalaşan kadın hayatını kaybetti #2

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