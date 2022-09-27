Kayseri’de anne ile kızının katiline verilen indirime itiraz

Tartıştığı eşi ile 1,5 yaşındaki üvey kızını öldüren tutuklu kocaya indirimle verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 22 yıl hapis kararına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı itiraz etti.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Osmangazi Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde 3 katlı binanın en üst katındaki dairede yaşayan Hörmet Doğan (20), geçen yıl 11 Aralık’ta küçük kızı Yasemin Nur Soyak'ı (1,5) eski eşine götürmek için hazırlık yaptı.

Bu sırada Doğan'ın ikinci evliliğini yaptığı Kaya Doğan, kıskançlık nedeniyle eşi ile üvey kızını boğazından bıçakladı.

Anne ile kızı öldü

Kendisini de yaralayan Doğan, evden çıkıp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbarla ekipler, anne ile kızının öldüğünü belirledi.

Hastaneye kaldırılan Doğan da tedavisinin ardından tutuklandı.

2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi

Kaya Doğan hakkında, Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğu kasten öldürme' ve 'eşi kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın geçen hafta görülen 3'üncü duruşmasında, Doğan ile ölen kız çocuğunun şikayetçi babası O.S. hazır bulundu.

Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil oldu.

“Eşim beni aldattığı için bu olay meydana geldi”

Sanık Kaya Doğan, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, “Tüm aşamalarda verdiğim savunmalarımı gelen raporlar doğrulamıştır. Eşim beni aldattığı için bu olay meydana geldi. Bu olay başıma gelene kadar kendi halinde yaşayan bir insandım. O mesajları görmesem, bu olay başımıza gelmeyecekti. Eşimle görüşen kişilerin de ceza almasını istiyorum. Onlardan şikayetçiyim.” dedi.

Haksız tahrik indirimi uygulandı

Mahkeme heyeti, sanık Doğan'ı 'çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı.

Heyet, sanığa eşi Hörmet Doğan'a karşı eyleminden dolayı 'eşi kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet verdi ardından haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 22 yıla düşürdü.

Bakanlık avukatından itiraz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ise karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.

İtiraz dilekçesinde, sanığa haksız tahrik indiriminin uygulanmaması gerektiği kaydedildi.