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    Kayseri’de anne ile kızının katiline verilen indirime itiraz

    Tartıştığı eşi ile 1,5 yaşındaki üvey kızını öldüren tutuklu kocaya indirimle verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 22 yıl hapis kararına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı itiraz etti.
    • 27.09.2022 - 11:41
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 12:36
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    Kayseri’de anne ile kızının katiline verilen indirime itiraz

    Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Osmangazi Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde 3 katlı binanın en üst katındaki dairede yaşayan Hörmet Doğan (20), geçen yıl 11 Aralık’ta küçük kızı Yasemin Nur Soyak'ı (1,5) eski eşine götürmek için hazırlık yaptı.

    Bu sırada Doğan'ın ikinci evliliğini yaptığı Kaya Doğan, kıskançlık nedeniyle eşi ile üvey kızını boğazından bıçakladı.

    Anne ile kızı öldü

    Kendisini de yaralayan Doğan, evden çıkıp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    İhbarla ekipler, anne ile kızının öldüğünü belirledi.

    Hastaneye kaldırılan Doğan da tedavisinin ardından tutuklandı.

    Kayseri’de anne ile kızının katiline verilen indirime itiraz #1

    2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi

    Kaya Doğan hakkında, Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğu kasten öldürme' ve 'eşi kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    Davanın geçen hafta görülen 3'üncü duruşmasında, Doğan ile ölen kız çocuğunun şikayetçi babası O.S. hazır bulundu.

    Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil oldu.

    Kayseri’de anne ile kızının katiline verilen indirime itiraz #2

    “Eşim beni aldattığı için bu olay meydana geldi”

    Sanık Kaya Doğan, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, “Tüm aşamalarda verdiğim savunmalarımı gelen raporlar doğrulamıştır. Eşim beni aldattığı için bu olay meydana geldi. Bu olay başıma gelene kadar kendi halinde yaşayan bir insandım. O mesajları görmesem, bu olay başımıza gelmeyecekti. Eşimle görüşen kişilerin de ceza almasını istiyorum. Onlardan şikayetçiyim.” dedi.

    Kayseri’de anne ile kızının katiline verilen indirime itiraz #3

    Haksız tahrik indirimi uygulandı

    Mahkeme heyeti, sanık Doğan'ı 'çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı.

    Heyet, sanığa eşi Hörmet Doğan'a karşı eyleminden dolayı 'eşi kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet verdi ardından haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 22 yıla düşürdü.

    Kayseri’de anne ile kızının katiline verilen indirime itiraz #4

    Bakanlık avukatından itiraz

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ise karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.

    İtiraz dilekçesinde, sanığa haksız tahrik indiriminin uygulanmaması gerektiği kaydedildi.


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