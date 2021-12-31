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- Kayseri'de anne ve kızı, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalandı
Kayseri'de anne ve kızı, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalandı
Anne ve kızı uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 30 gram metamfetamin, 845 gram bonzai ve pompalı tüfek ele geçirildi.
- DHA
- 31.12.2021 - 06:09
Kayseri Narkotik Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlendiği operasyonda anne F.S ve kızı Ş.S., Kocasinan ilçesindeki evlerinde yakalandı.
BİR KİLOYA YAKIN UYUŞTURUCU VE TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ
Evde yapılan aramada çanta içerisine gizlenmiş 30 gram metamfetamin, 845 gram bonzai ve pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan anne ve kızı ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.