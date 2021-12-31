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Kayseri'de anne ve kızı, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalandı

Kayseri'de anne ve kızı, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalandı

Anne ve kızı uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 30 gram metamfetamin, 845 gram bonzai ve pompalı tüfek ele geçirildi.