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    Kayseri'de anne ve kızı, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalandı

    Anne ve kızı uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 30 gram metamfetamin, 845 gram bonzai ve pompalı tüfek ele geçirildi.
    • DHA
    • 31.12.2021 - 06:09
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    Kayseri'de anne ve kızı, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalandı

    Kayseri Narkotik Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlendiği operasyonda anne F.S ve kızı Ş.S., Kocasinan ilçesindeki evlerinde yakalandı.

    BİR KİLOYA YAKIN UYUŞTURUCU VE TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

    Evde yapılan aramada çanta içerisine gizlenmiş 30 gram metamfetamin, 845 gram bonzai ve pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan anne ve kızı ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

    Kayseri de anne ve kızı, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalandı #1

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