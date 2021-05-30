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Kayseri'de annesi, babası ve kardeşini bıçakladı
Bilinmeyen bir nedenle annesi, babası ve kardeşini bıçakla yaraladığı ileri sürülen zanlı yakalandı.
- AA
- 30.05.2021 - 13:25
Kayseri'nin İncesu ilçesi Bahçelievler Mahallesi Buca Sokak'taki bir ikamette H.İ, bilinmeyen nedenle babası İ.İ, annesi Z.İ. ve kardeşi A.İ'yi bıçakla yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Yaralanan anne, baba ve oğulları, 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Şüpheli H.İ, polis tarafından gözaltına alındı.