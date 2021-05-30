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Kayseri'de annesi, babası ve kardeşini bıçakladı

Kayseri'de annesi, babası ve kardeşini bıçakladı

Bilinmeyen bir nedenle annesi, babası ve kardeşini bıçakla yaraladığı ileri sürülen zanlı yakalandı.