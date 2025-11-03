Kayseri’de annesinden istediği parayı alamayan şahıs bıçakla kendine zarar vermek istedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İddiaya göre Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Kılıçaslan Mahallesi Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Bulvarı'nda yaşayan M.Y. isimli şahıs, annesinden para istedi ancak olumsuz yanıt aldı.

Şahıs bunun üzerine bıçakla kendisine zarar vermeye kalkıştı.

POLİS İKNA ETMEK İÇİN DİL DÖKTÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak şahsı ikna etmeye çalıştı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bir süre bıçağı teslim etmeyen M.Y., ekiplerin çabası sonucu etkisiz hale getirilip sakinleştirildi.

Bu sırada evden çıkan bir komşusuna da hakaret ve tehditler savurduğu öne sürülen M.Y., polis ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

M.Y.'nin annesinin şahıstan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili işlem başlatıldı.