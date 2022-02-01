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    Kayseri'de annesini bıçakla alıkoyan genci polis ikna etti

    Annesi Melahat A.'yı bıçakla alıkoyan Tayfun A. (23), ekiplerin çabasıyla ikna edilerek gözaltına alındı.
    • DHA
    • 01.02.2022 - 21:24
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 21:31
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    Kayseri'de annesini bıçakla alıkoyan genci polis ikna etti

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yıldızevler mahallesindeki 8 katlı binanın 5'inci katında, Tayfun A., annesi Melahat A. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

    Tartışma sonrası Tayfun A., annesini evde bıçakla alıkoydu.

    Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    1 SAATTE İKNA EDİLDİ

    Olay yerine gelen ekipler, Tayfun A.'yı ikna etmeye çalıştı. Tayfun A., yaklaşık 1 saat süren çabanın ardından ikna edildi.

    Gözaltına alınan genç, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Sağlık ekipleri tarafından kontrolü yapılan annenin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Kayseri'de annesini bıçakla alıkoyan genci polis ikna etti VİDEO

    Kayseri de annesini bıçakla alıkoyan genci polis ikna etti #1

    Kayseri de annesini bıçakla alıkoyan genci polis ikna etti #2

    Kayseri de annesini bıçakla alıkoyan genci polis ikna etti #3

    Kayseri de annesini bıçakla alıkoyan genci polis ikna etti #4


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