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Kayseri'de annesini önce dövdü sonra rehin aldı

Kayseri'de annesini önce dövdü sonra rehin aldı

Para vermediği oğlu Caner B. tarafından dövülen anne Filiz G., polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Caner B. gözaltına alınırken, yaralı anne ise hastaneye kaldırıldı.