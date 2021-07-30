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    Kayseri'de annesini önce dövdü sonra rehin aldı

    Para vermediği oğlu Caner B. tarafından dövülen anne Filiz G., polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Caner B. gözaltına alınırken, yaralı anne ise hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 30.07.2021 - 15:45
    • Güncelleme : 30.07.2021 - 15:54
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    Kayseri'de annesini önce dövdü sonra rehin aldı

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanda yaşayan 17 yaşındaki Caner B., annesi Filiz G.'den para istedi.

    Anne Filiz G. oğluna para vermezken, Caner B.'nin madde bağımlısı olduğu öğrenildi.

    ANNESİNİ SOPAYLA DÖVDÜ

    Aldığı olumsuz yanıt karşısında sinirlenen Caner B., eline geçirdiği sopayla annesini dövüp, rehin aldı.

    Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kayseri de annesini önce dövdü sonra rehin aldı #1

    ANNE KURTARILDI, OĞLU GÖZALTINDA

    Gelen itfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasıyla eve giren polis, Filiz G.’yi kurtardı, Caner B. gözaltına alındı.

    Yaralanan Filiz G., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Kayseri'de annesini önce dövdü sonra rehin aldı VİDEO

    Kayseri de annesini önce dövdü sonra rehin aldı #2

    Kayseri de annesini önce dövdü sonra rehin aldı #3

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