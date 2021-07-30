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- Kayseri'de annesini önce dövdü sonra rehin aldı
Kayseri'de annesini önce dövdü sonra rehin aldı
Para vermediği oğlu Caner B. tarafından dövülen anne Filiz G., polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Caner B. gözaltına alınırken, yaralı anne ise hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 30.07.2021 - 15:45
- Güncelleme : 30.07.2021 - 15:54
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanda yaşayan 17 yaşındaki Caner B., annesi Filiz G.'den para istedi.
Anne Filiz G. oğluna para vermezken, Caner B.'nin madde bağımlısı olduğu öğrenildi.
ANNESİNİ SOPAYLA DÖVDÜ
Aldığı olumsuz yanıt karşısında sinirlenen Caner B., eline geçirdiği sopayla annesini dövüp, rehin aldı.
Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ANNE KURTARILDI, OĞLU GÖZALTINDA
Gelen itfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasıyla eve giren polis, Filiz G.’yi kurtardı, Caner B. gözaltına alındı.
Yaralanan Filiz G., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kayseri'de annesini önce dövdü sonra rehin aldı VİDEO