Euro
15.57
0.10%
Dolar
13.64
0.38%
Altın
798.16
0.23%
Borsa
1999
0.08%
Bitcoin
598.538
4.16%
BTXN Coin
33.82
2.98%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Yağmur 4 C

    Kayseri'de aranan hükümlü kanepenin arkasında yakalandı

    Emniyet ekiplerinin 30 adrese düzenlediği baskında, çeşitli suçlardan aranan 20 kişi gözaltına alınırken, hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan B.B., saklandığı evde kanepenin arkasında bulundu.
    • DHA
    • 08.02.2022 - 12:27
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 13:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de aranan hükümlü kanepenin arkasında yakalandı

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında 'hırsızlık', 'silahlı yağma', 'tehdit', 'yağma', 'dolandırıcılık', 'mala zarar verme', 'yaralama' ve 'tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından aranan kişileri yakalamak için harekete geçti.

    20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Kocasinan ve Melikgazi ilçelerindeki 30 adrese 99 polisle eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 2'si kadın 20 kişi, gözaltına alındı.

    KANEPENİN ARKASINDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

    Yakalanan şüphelilerden, B.B., Esenyurt Mahallesi'ndeki evinde, saklandığı kanepenin arkasında yakalandı.

    Kayseri'de aranan hükümlü kanepenin arkasında yakalandı VİDEO

    ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    'Tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan B.B.’nin yakalanma anı kamerayla görüntülendi.

    Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Kayseri de aranan hükümlü kanepenin arkasında yakalandı #1

    Kayseri de aranan hükümlü kanepenin arkasında yakalandı #2

    Kayseri de aranan hükümlü kanepenin arkasında yakalandı #3


    Görüş Bildir