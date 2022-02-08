Emniyet ekiplerinin 30 adrese düzenlediği baskında, çeşitli suçlardan aranan 20 kişi gözaltına alınırken, hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan B.B., saklandığı evde kanepenin arkasında bulundu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında 'hırsızlık', 'silahlı yağma', 'tehdit', 'yağma', 'dolandırıcılık', 'mala zarar verme', 'yaralama' ve 'tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından aranan kişileri yakalamak için harekete geçti.

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kocasinan ve Melikgazi ilçelerindeki 30 adrese 99 polisle eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 2'si kadın 20 kişi, gözaltına alındı.

KANEPENİN ARKASINDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Yakalanan şüphelilerden, B.B., Esenyurt Mahallesi'ndeki evinde, saklandığı kanepenin arkasında yakalandı.

Kayseri'de aranan hükümlü kanepenin arkasında yakalandı VİDEO



ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

'Tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan B.B.’nin yakalanma anı kamerayla görüntülendi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.









